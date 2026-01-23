Français
تونس تشارك في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية

تونس تشارك في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية

تشارك تونس في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية على الطريق بالامارات العربية المتحدة من 23 الى 27 جانفي الجاري ب6 عناصر.

العناصر المشاركة هم كل من ماهر حبورية ، محمد عزيز الدلاعي ، محمد ياسين الشهايبي ، ناظم بن عامر ، أمان الله الشايب و حاتم بن عامر، بإشراف مدرب منتخب الاكابر علي المرايحي.

و تبلغ المسافة الإجمالية للطواف، الذي سيقام في نسخته الحادية عشرة، 503 كيلومترات موزعة على خمس مراحل.

