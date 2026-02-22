تونس تشارك في فعاليات قمة “تأثير الذكاء الإصطناعي 2026” بالعاصمة الهندية نيودلهي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شاركت، سفارة تونس بالهند، في فعاليات قمة “تأثير الذكاء الإصطناعي “2026، التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.

و تهدف القمة، وفق ما جاء بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية ودفع النمو الشامل وتعزيز التنمية الاجتماعية فضلا عن دعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان والحريصة على حماية الكوكب.

كما تسعى إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي و الفرص المرتبطة به.

و سلّطت القمة، التي شهدت مشاركة نحو 250 ألف شخص من بينهم ممثلون عن كبرى الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية والمستثمرين و المبتكرين و الباحثين، الضوء على ثلاث محاور رئيسية هي الإنسان و الكوكب و التقدم أين تمت مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي و تداعياته الاقتصادية والتنظيمية على المستوى الدولي.

و مثّلت منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف وطرح أولويات جديدة وتطوير أطر تعاون عملية، بما يتيح الانتقال من البيانات السياسية رفيعة المستوى إلى أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الإصطناعي.

