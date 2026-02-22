Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تشارك في فعاليات قمة “تأثير الذكاء الإصطناعي 2026” بالعاصمة الهندية نيودلهي

تونس تشارك في فعاليات قمة “تأثير الذكاء الإصطناعي 2026” بالعاصمة الهندية نيودلهي

شاركت، سفارة تونس بالهند، في فعاليات قمة “تأثير الذكاء الإصطناعي “2026، التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.

و تهدف القمة، وفق ما جاء بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية ودفع النمو الشامل وتعزيز التنمية الاجتماعية فضلا عن دعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان والحريصة على حماية الكوكب.

كما تسعى إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي و الفرص المرتبطة به.

و سلّطت القمة، التي شهدت مشاركة نحو 250 ألف شخص من بينهم ممثلون عن كبرى الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية والمستثمرين و المبتكرين و الباحثين، الضوء على ثلاث محاور رئيسية هي الإنسان و الكوكب و التقدم أين تمت مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي و تداعياته الاقتصادية والتنظيمية على المستوى الدولي.

و مثّلت منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف وطرح أولويات جديدة وتطوير أطر تعاون عملية، بما يتيح الانتقال من البيانات السياسية رفيعة المستوى إلى أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الإصطناعي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

309
أخر الأخبار

السباحة – بطولة جامعة جنوب شرق الولايات المتحدة : صعود جديد للجوادي والحفناوي على منصة التتويج في فلوريدا

290
أخر الأخبار

المرسى في حداد بعد وفاة الدكتور سليم المحرزي
282
أخر الأخبار

الدربالي : مُخطط التنمية 2026-2030 “بديل يقطع مع المركزية”
274
الأخبار

بن عروس: إطلاق حملة “وجبة إفطار لعابري الطريق” بالمحمدية
263
الأخبار

سفير اليابان في تونس يخوض تجربة الصيام لأول مرة على الطريقة التونسي
262
الأخبار

بلدية تونس تدعو المحلات المجاورة للجوامع إلى تفادي أي نشاط يقلق راحة المصلّين
259
أخر الأخبار

منظّمة الدّفاع عن المستهلك: كميات الزّيت المدعم مازالت محتشمة… ولحم الضأن بلغ 62 دينارا للكلغ [فيديو]
257
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22
251
اقتصاد وأعمال

المغرب: ارتفاع التضخم بنسبة 0,3% في جانفي 2026
242
الأخبار

النجم البرازيلي نيمار يكشف عن موعد إعتزاله

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى