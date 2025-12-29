تونس تشدد إجراءات السلامة المرورية خلال احتفالات رأس السنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف المرصد الوطني للسلامة المرورية عن اعتماد خطة وطنية شاملة لتأمين الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر 2025 و01 جانفي 2026، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية.

وتهدف هذه الخطة، وفق ما أكده المرصد في بلاغ رسمي، إلى التقليص من حوادث المرور وضمان مرور احتفالات رأس السنة في ظروف آمنة بمختلف ولايات الجمهورية، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة التنقلات خلال هذه المناسبة.

وأوضح المرصد أن الخطة ترتكز بالأساس على مجابهة ظاهرة السياقة تحت تأثير الكحول، باعتبارها من أبرز أسباب الحوادث الخطيرة المسجلة خلال فترات الاحتفال. وفي هذا السياق، سيتم تنظيم حملات تحسيسية ميدانية انطلاقًا من يوم 30 ديسمبر 2025، بالشراكة مع الوحدات الأمنية الميدانية، والقطاع الخاص، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، بما يضمن تغطية شاملة لكامل التراب الوطني.

