Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تشدد إجراءات السلامة المرورية خلال احتفالات رأس السنة

تونس تشدد إجراءات السلامة المرورية خلال احتفالات رأس السنة

كشف المرصد الوطني للسلامة المرورية عن اعتماد خطة وطنية شاملة لتأمين الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر 2025 و01 جانفي 2026، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية.

وتهدف هذه الخطة، وفق ما أكده المرصد في بلاغ رسمي، إلى التقليص من حوادث المرور وضمان مرور احتفالات رأس السنة في ظروف آمنة بمختلف ولايات الجمهورية، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة التنقلات خلال هذه المناسبة.

وأوضح المرصد أن الخطة ترتكز بالأساس على مجابهة ظاهرة السياقة تحت تأثير الكحول، باعتبارها من أبرز أسباب الحوادث الخطيرة المسجلة خلال فترات الاحتفال. وفي هذا السياق، سيتم تنظيم حملات تحسيسية ميدانية انطلاقًا من يوم 30 ديسمبر 2025، بالشراكة مع الوحدات الأمنية الميدانية، والقطاع الخاص، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، بما يضمن تغطية شاملة لكامل التراب الوطني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

512
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

331
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
326
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
319
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
311
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
303
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
294
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
290
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
278
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
274
الأخبار

وزارة الصحة: تعزيز خدمات طبّ العيون بتقنية «فيمتو ليزك»

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى