تونس تشدّد جاهزيتها لموسم الأمطار والبرد: خطة استباقية جديدة لحماية المواطنين

عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس، أمس الخميس، اجتماعًا تحضيريًا بمقر الولاية بإشراف الوالي عماد بوخريص، بهدف تعزيز الاستعدادات لموسم الأمطار وموجات البرد خلال فصل الشتاء.

وشدّدت اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لضمان الإحاطة بالمواطنين وتوفير الحاجيات الأساسية، خاصة من المواد الطاقية والغاز المنزلي والمواد الغذائية والأغطية والملابس والحشايا.

كما أوصت بضرورة المتابعة المستمرة لتزويد الأسواق بمختلف المنتجات الاستهلاكية، مع تكثيف مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار، والتأكيد على التطبيق الصارم للقانون ضد المخالفين، دعمًا لجهود مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات والأجهزة الرقابية.

ودعت الجلسة المعتمدين والكتاب العامين للبلديات إلى رفع نسق العمل الميداني والتدخل السريع لحل الإشكاليات، إلى جانب عقد اجتماعات دورية للجان المحلية لتفادي الكوارث، وإعداد خطة عمل استباقية محكمة تضمن مواجهة فعّالة للتقلبات المناخية.

المصدر: وات

