تونس تصدر منتوجاتها من الصيد البحري إلى 40 دولة

أعلن المرصد الوطني للفلاحة أن صادرات منتوجات الصيد البحري بلغت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 حوالي 30,5 ألف طن بقيمة 764 م.د مقابل 33,2 ألف طن بقيمة 778,8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 حيث سجلت تراجعا طفيفا بـ %8,1 من حيث الكمية وبـ %1,9 من حيث القيمة.

وقد توزعت صادرات منتوجات الّصيد البحري باعتبار القيمة على أكثر من 40 وجهة حيث احتلت إيطاليا المرتبة الأولى (%30) تليها إسبانيا (%14) وليبيا (%11) ومالطا والإمارات العربية المتحدة كل بنسبة 7 .% أما معدلات الأسعار على مستوى التصدير فقد سجلت ارتفاعا بحوالي %6,8 حيث بلغت 25 د/كلغ كمعدل إلى موفى شهر نوفمبر ،2025 مقابل 23,4 د/كلغ خالل نفس الفترة من سنة .

وتتمثل أهم الأصناف المصدرة إلى موفى شهر نوفمبر 2025 في الأسماك (14,1 ألف طن) والقشريات (7,8 ألف طن) والمصبرات وشبه المصبرات (7,2 ألف طن). فيما يتعلق بتوزيع كمية الصادرات حسب مجموعات الأصناف، احتلت الأسماك إلى موفى شهر نوفمبر 2025 المرتبة الأولى بنسبة %46,2 تليها القشريات (%25,6) والمصبرات وشبه المصبرات (%23,6) والرخويات (%4,6).

