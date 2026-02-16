Français
تونس تضبط قواعد توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي

في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، أعلن مجلس الصحافة، اليوم الاثنين، عن إطلاق الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وذلك بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال لقاء احتضنه مقر النقابة.

ويضع هذا الميثاق، الذي تم إعداده بالتعاون مع عدد من المهنيين في القطاع الإعلامي، مجموعة من الضوابط الأخلاقية والمهنية الكفيلة بضمان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم جودة المحتوى الصحفي، ويحمي حق المواطن في الحصول على معلومة دقيقة وموثوقة ومتوازنة.

وشدد واضعو الوثيقة على أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة دعم ومساندة للصحفي، ولا يمكن أن يكون بديلًا عن التقدير البشري أو عن مبادئ المهنة وأخلاقياتها.

المصدر: وات
