الأخبار

تونس تعرض منتجاتها الفلاحية و المحلية القابلة للتصدير في الصالون الدولي للفلاحة بباريس 2022 SIA

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن  المشاركة التونسية في الصالون الدولي  للفلاحة بباريس انطلقت اليوم السبت 21 فيفري 20226 حيث تؤمن الوكالة بالاستثمارات بالتعاون مع كل من المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للتمور المشاركة التونسية في هذا الصالون   الذي ينتظم بباريس من 21 فيفري إلى 01 مارس 2026.

حيث تقوم الوكالة بتنشيط جناح، مساحته 80 متر مربع لعرض بعض العينات من المنتجات الفلاحية التونسية والمنتجات المحلية القابلة للتصدير إلى جانب تنظيم حصص تذوق بالجناح، هذا مع تخصيص أجنحة منفردة ل8 شركات منتجة لزيت الزيتون للطماطم المجففة والهريسة والتمور ومشتقاتها وغيرها من المنتجات وفضاء موحد يضم كل من الوكالة والمجامع المهنية المشتركة المشاركة.

و تشارك تونس في الدورة 63 للصالون الدولي للفلاحة بباريس الذي يعتبر من اكبر المعارض المفتوحة للعموم في فرنسا ومن اهم المعارض الاقتصادية في أوروبا والعالم من حيث عدد الزوار الذي يقدر بحوالي 650 الف زائر سنويا.

