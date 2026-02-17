تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم التعاون الأكاديمي وتثمين كفاءات الجالية التونسية بالخارج، انتظمت يوم السبت 14 فيفري 2026 جلسة عمل بمقر إقامة تونس في أوتاوا، جمعت عددا من الكفاءات الجامعية التونسية الناشطة في مؤسسات تعليم عالٍ كندية مرموقة.

وضم اللقاء ممثلين عن جامعة أوتاوا وجامعة كارلتون وجامعة كيبيك في أوتاوا إضافة إلى كلية ألغونكوين، بحضور المستشارة الاقتصادية والثقافية بالسفارة وأحمد بن الشيخ العربي، مدير البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية.

وأشرف على الجلسة سفير تونس بكندا، الأسعد بوطارة، حيث تم التطرق إلى مبادرة إحداث نوادٍ للأساتذة الجامعيين التونسيين المقيمين بكندا، بهدف هيكلة التواصل بينهم وتنسيق جهودهم البحثية والعلمية.

كما تم اقتراح إطلاق منصة تفاعلية تُعنى بصياغة مشاريع تعاون ملموسة بين الجامعات التونسية ونظيراتها الكندية، في إطار مقاربة تقوم على المنفعة المتبادلة وتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



