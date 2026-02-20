تونس تعزز حضورها الثقافي في باريس خلال الدورة 19 للجنة اليونسكو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شاركت تونس في أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المنبثقة عن اتفاقية اليونسكو لسنة 2005، والتي انعقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس.

وترأس الوفد التونسي ضياء خالد، السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو، حيث جاءت هذه المشاركة في سياق عضوية تونس المنتخبة ضمن اللجنة للفترة 2025-2029، بما يعكس موقعها الفاعل في صياغة السياسات الثقافية الدولية.

وخلال أشغال الدورة، عرض الوفد التونسي رؤيته بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال، مع التركيز على سبل تفعيل اتفاقية 2005 في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات جديدة على الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما شددت تونس على أهمية ضمان المعاملة التفضيلية لفائدة البلدان النامية، بما يعزز التوازن في التبادل الثقافي الدولي ويدعم تنمية القدرات في قطاع الثقافة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



