تونس تعزز حضورها بغرب إفريقيا عبر بوابة السياحة والصناعات التقليدية

أشرف سفير الجمهورية التونسية لدى كوت ديفوار، زياد سعداوي، يوم 5 فيفري 2026، على افتتاح الدورة الأولى من «معرض السياحة والصناعات التقليدية التونسي الإيفواري» (SATIT 2026)، المنعقد بالعاصمة الاقتصادية أبيدجان من 5 إلى 8 فيفري 2026.

وجرى حفل الافتتاح بحضور مسؤولين من وزارتي السياحة والترفيه والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيفوارية.

وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السفير أهمية هذا المعرض كفضاء للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها تونس، وبغنى وتنوع منتوجاتها الحرفية، مؤكدًا أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لتعزيز إشعاع الوجهة التونسية في السوق الإيفوارية وغرب إفريقيا عمومًا.

