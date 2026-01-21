تونس تعزز موقعها كوجهة سياحية رائدة في إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عززت تونس، خلال سنة 2025، موقعها كوجهة سياحية رائدة في إفريقيا، باستقبالها ما يقارب 11 مليون سائح دولي، مسجلة نموا بنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

على الصعيد الإقليمي، سجلت إفريقيا وفق تقرير نشرته امس الثلاثاء منظمة الأمم المتحدة للسياحة زيادة بنسبة 8 بالمائة في عدد المسافرين الدوليين، مدفوعة بالأساس بالدينامية التي تشهدها عدة دول تشمل تونس. أما منطقة آسيا-المحيط الهادئ، فقد حققت بدورها نموا بنسبة 6 بالمائة، حسب تقرير الهيئة الأممية.

وفي أوروبا، التي تعد أول منطقة سياحية في العالم، تصدرت فرنسا وإسبانيا قائمة الوجهات، مسجلة 793 مليون وافد خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، و6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19. وبالقارة الأمريكية، سجلت البرازيل نموا قويا بلغ 37 بالمائة على أساس سنوي، وفق المصدر ذاته.

هذا وأعلنت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة أن السياحة العالمية بلغت مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع تسجيل 1.52 مليار سائح دولي حول العالم، بفضل الزيادة الملحوظة في آسيا وأفريقيا. وتشير الأرقام التي أعلنتها الهيئة اليوم إلى أن دولا عربية كانت من بين أكثر الوجهات نموا من حيث استقبال السائحين خلال العام الماضي أو من حيث إيرادات السياحة، كما سجلت الوجهات الأفريقية نموا يعود بها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019.

وقالت شيخة النويس الأمينة العامة للهيئة ومقرها مدريد في بيان، إن “الطلب على السفر ظل مرتفعا طوال عام 2025، على الرغم من التضخم المرتفع في أسعار الخدمات السياحية والتوترات الجيوسياسية”، متوقعة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي العام الحالي.

يشار الى أن بيانات رسمية كانت قد أظهرت أن عائدات السياحة في تونس بلغت نحو 8.09 مليارات دينار خلال عام 2025، مع تجاوز عدد السياح 11 مليون زائر، في تأكيد على تعافي القطاع بعد سنوات من التراجع. واستقبلت البلاد حتى 22 ديسمبر الماضي أكثر من 11 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2019، والبالغ نحو 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتراجع النشاط السياحي خلال الأعوام اللاحقة بفعل جائحة كوفيد-19.

وتحققت هذه النتائج بفضل مقاربة جديدة تقوم على التطوير النوعي والكمي للمنتوج السياحي، وتنويع العرض مع التركيز على خصوصية كل جهة وسط اعتماد الاستراتيجية السياحية على اهداف مستحدثة تقوم على تكريس سياحة ذات جودة عالية، وتعزيز مكانة القطاع باعتباره رافدا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، لما له من انعكاسات مباشرة على التشغيل ومسارات التنمية، حسب الوكالة التونسية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



