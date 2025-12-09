Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تعزّز أمنها الطاقي: مخزون استراتيجي لضمان تزويد السوق بقوارير الغاز دون انقطاع

اتُّفق اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل احتضنتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على اتخاذ جملة من التدابير لضمان تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي بصفة متواصلة، خصوصًا مع دخول البلاد فترة يتزايد فيها الطلب بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

تدابير جديدة لضمان الاستمرارية

وشارك في الاجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة والطاقة والداخلية، والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير، والرئيس المدير العام لشركة “عجيل”، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الخاصة العاملة في القطاع ورئيس غرفة موزعي الغاز المنزلي.

وتمّ الاتفاق على تكوين مخزون جاهز داخل وحدات التعبئة، بما يسمح بتزويد السوق بشكل متواصل طوال اليوم ودون أي انقطاع، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب خلال الفترات الحرجة.

تنسيق ميداني مشترك

كما تقرّر مواصلة العمل بآلية الرصد المشترك عبر تنسيق محكم على المستوى الجهوي للتدخّل الفوري وحلّ أي إشكاليات محتملة، مع إعطاء أولوية قصوى للجهات الداخلية التي تشهد ظروفًا مناخية صعبة خلال هذه الفترة، عبر تركيز نقاط تواصل ورقابة إضافية.

المصدر: وات

