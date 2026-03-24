تونس تعزّز جاهزيتها المناخية : استثمارات قياسية لمواجهة الفيضانات

لم تعد الفيضانات في تونس مجرد أحداث ظرفية مرتبطة بمواسم أمطار استثنائية، بل تحوّلت تدريجياً إلى خطر هيكلي يعكس هشاشة التوازن بين التوسع العمراني والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية. وقد جاءت أمطار جانفي 2026، التي تسببت في انقطاع طرقات وارتفاع منسوب المياه في عدة أحياء، لتؤكد هذا التحول العميق في طبيعة المخاطر.

في هذا السياق، يحمل تخصيص 395.6 مليون دينار ضمن ميزانية 2026 لمشاريع الحماية من الفيضانات دلالة استراتيجية تتجاوز البعد التقني، لتندرج ضمن إعادة توجيه السياسات العمومية نحو إدارة المخاطر المناخية كأولوية اقتصادية.

منطق استثماري وقائي

تعكس تفاصيل الغلاف المالي المخصص لسنة 2026 بعنوان حماية المدن من الفياضانات توجهاً واضحاً نحو الاستثمار الهيكلي في البنية التحتية الهيدروليكية إذ تم توجيه 220 مليون دينار إلى مشاريع كبرى تشمل حماية المناطق الشمالية والشرقية للعاصمة وتهيئة وادي قابس، وهي مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط اقتصادي مرتفع.

في المقابل، خُصصت 37 مليون دينار لأشغال الصيانة الدورية، بما يشمل تنظيف نحو 3800 كيلومتر من القنوات و70 هكتاراً من أحواض تجميع المياه، في حين رُصد مبلغ 22.6 مليون دينار للتدخلات العاجلة إثر أضرار الأمطار المسجلة في 19 و20 جانفي 2026.

هذه الأرقام تكشف انتقالاً تدريجياً من منطق التدخل بعد الكارثة إلى منطق الوقاية المسبقة، وهو تحول جوهري في إدارة المخاطر.

بالتوازي مع المشاريع الجارية، تعمل سلط الاشراف على تطوير رؤية وطنية متكاملة لإدارة مخاطر الفيضانات حيث يتم حالياً تنفيذ 29 مشروعاً موزعة على عدة ولايات، إلى جانب إنجاز 39 دراسة فنية تغطي كامل ولايات الجمهورية بكلفة إجمالية تبلغ 13.8 مليون دينار.

هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً بأن إدارة المخاطر لا يمكن أن تبقى محلية أو ظرفية، بل يجب أن تستند إلى تخطيط وطني مبني على البيانات والتحليل الاستشرافي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

ضغط متزايد على نموذج التصريف التقليدي

رغم الجهود المبذولة، تكشف المؤشرات أن نسق التهديدات يتجاوز نسق التدخلات. ففي سنة 2025، تم تنظيف 3640 كيلومتراً من القنوات وتهيئة 70 هكتاراً من الأحواض بكلفة 36 مليون دينار، وهو مجهود مهم من حيث الحجم.

غير أن هذا المجهود يصطدم بثلاثة عوامل ضاغطة رئيسية: تسارع التوسع العمراني، تزايد تغطية التربة بالخرسانة، وارتفاع وتيرة الظواهر المناخية القصوى. وتضع هذه العوامل مجتمعة النموذج التقليدي لتصريف المياه تحت ضغط غير مسبوق، وهو ما يفرض إعادة التفكير في تصميم المدن وأنظمة التصريف.

من بين أبرز الإشكاليات التي تعيق نجاعة الاستثمارات العمومية، ظاهرة إلقاء النفايات في المنشآت الهيدروليكية. تؤدي هذه الممارسات إلى انسداد القنوات وتقليص طاقة استيعابها، ما يرفع من كلفة الصيانة ويزيد من احتمال حدوث فيضانات محلية.

هذا وتشير التقديرات إلى أن فقدان جزء من طاقة استيعاب الأحواض يمكن أن يكون كبيراً في حال غياب الصيانة الفعالة، وهو ما يعني أن الاستثمار في البنية التحتية يفقد جزءاً من مردوديته إذا لم يُدعّم بسلوك بيئي مسؤول وآليات رقابة ناجعة.

كلفة اقتصادية تتجاوز البيئة

لا تقتصر تداعيات الفيضانات على الأضرار البيئية، بل تمتد إلى قلب النشاط الاقتصادي فهي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد، وتعطل الإنتاجية، وتضغط على قيمة العقارات، وترفع كلفة التأمين، وتثقل كاهل المالية العمومية.

ووفق تقديرات دولية صادرة عن البنك الدولي، فإن كل دينار يُستثمر في الوقاية من الكوارث يمكن أن يوفر ما بين 4 و7 دنانير من الخسائر المستقبلية. في هذا الإطار، يصبح الاستثمار في الحماية من الفيضانات خياراً اقتصادياً عقلانياً، لا مجرد استجابة بيئية. كما تطرح ديناميكية الإنفاق الحالية سؤالاً محورياً حول مدى استدامة هذا التوجه فالمؤشرات الحالية توحي بوجود إرادة سياسية واضحة، تتجسد في حجم الاعتمادات، وتوزيع المشاريع جغرافياً، وربط الدراسات بالتنفيذ.

لكن بناء قدرة حقيقية على الصمود المناخي يتطلب استمرارية في الاستثمار عبر دورات مالية متعددة، إضافة إلى إدماج سياسات التهيئة العمرانية، وتعزيز الحوكمة المحلية، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يمثل غلاف 395.6 مليون دينار إشارة قوية إلى دخول تونس مرحلة جديدة في إدارة المخاطر المناخية غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الاعتمادات، بل في سرعة التنفيذ، ونجاعة المتابعة، وصرامة تطبيق القوانين البيئية.

في ظل ضغوطات الميزانية وارتفاع كلفة الكوارث الطبيعية عالمياً، تبدو سنة 2026 مفصلية لتقييم قدرة تونس على تحويل هذا الاستثمار إلى نتائج ملموسة على الأرض، بما يعزز مناعتها الاقتصادية ويحد من هشاشتها المناخية.

وعلى نحو عام، لن تُقاس جدوى هذه الاستراتيجية بالأرقام المعلنة، بل بقدرتها على حماية المدن، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وتقليص كلفة الكوارث في السنوات القادمة.

