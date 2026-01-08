Français
الأخبار

تونس تعزّز حضورها الفلاحي دوليًا: مشاركة مرتقبة في خمس تظاهرات كبرى سنة 2026

تونس تعزّز حضورها الفلاحي دوليًا: مشاركة مرتقبة في خمس تظاهرات كبرى سنة 2026

كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن برنامجها للمشاركة في عدد من المعارض والصالونات الدولية المتخصصة خارج تونس خلال سنة 2026، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم الاستثمار الخاص وتعزيز الشراكات الدولية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وتشمل هذه المشاركة خمس تظاهرات دولية كبرى، من المنتظر أن تجمع فاعلين اقتصاديين ومستثمرين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يوفّر فرصًا جديدة للتعريف بالإمكانات الفلاحية التونسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مخططها التنموي الرامي إلى الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم تنافسية المصدرين والباعثين الاقتصاديين عبر تطوير معارفهم الفنية وتشجيع التبادل التجاري والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.

المصدر: وات
