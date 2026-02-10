تونس تفتح بوابة السياحة الإفريقية جنوبًا: تحرّك جديد مع إقليم غوتينغ الجنوب إفريقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم الدبلوماسية السياحية, التقت كريمة برداوي، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جنوب افريقيا، بوفد من هيئة السياحة لإقليم غوتينغ.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث إمكانات التعاون السياحي بين تونس وإقليم غوتينغ، خاصة من خلال تبادل المشاركة في التظاهرات السياحية الدولية التي تُنظم في كل من تونس وجنوب إفريقيا، بما يساهم في تعزيز حضور الوجهتين على الساحة السياحية العالمية.

كما تم خلال المحادثات التطرق إلى إمكانية التنظيم المشترك لتظاهرة سياحية، تهدف إلى التعريف بالمنتوج السياحي التونسي وبالموروث الثقافي الغني للبلدين، بما يعزز التبادل الثقافي ويفتح آفاقًا جديدة للترويج السياحي المشترك.

