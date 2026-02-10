Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تفتح بوابة السياحة الإفريقية جنوبًا: تحرّك جديد مع إقليم غوتينغ الجنوب إفريقي

تونس تفتح بوابة السياحة الإفريقية جنوبًا: تحرّك جديد مع إقليم غوتينغ الجنوب إفريقي

في إطار دعم الدبلوماسية السياحية, التقت كريمة برداوي، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جنوب افريقيا، بوفد من هيئة السياحة لإقليم غوتينغ.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث إمكانات التعاون السياحي بين تونس وإقليم غوتينغ، خاصة من خلال تبادل المشاركة في التظاهرات السياحية الدولية التي تُنظم في كل من تونس وجنوب إفريقيا، بما يساهم في تعزيز حضور الوجهتين على الساحة السياحية العالمية.

كما تم خلال المحادثات التطرق إلى إمكانية التنظيم المشترك لتظاهرة سياحية، تهدف إلى التعريف بالمنتوج السياحي التونسي وبالموروث الثقافي الغني للبلدين، بما يعزز التبادل الثقافي ويفتح آفاقًا جديدة للترويج السياحي المشترك.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

701
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

379
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
364
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
338
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
322
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
322
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
306
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
302
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
302
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة
288
الأخبار

مدرب النادي الصفاقسي : فرطنا في نقطتين [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى