الأخبار

تونس تفتح نافذة على الهند بدورات مجانية لتعلّم اللغة الهندية

أعلنت سفارة الهند بتونس عن تنظيم دورات مجانية في اللغة الهندية لفائدة المواطنين التونسيين، وذلك انطلاقًا من 15 فيفري 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين تونس والهند.

صيغة حضورية وعن بُعد

وتُقدَّم الدورات في شكلين:

  • عن بُعد (عبر الإنترنت): يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 19:30 إلى 20:30

  • حضوريًا بمقر السفارة: كل يوم أحد

كما سيتم اعتماد توقيت خاص خلال شهر رمضان مراعاةً لخصوصية الشهر الكريم.

التسجيل والمقاعد محدودة

ودعت السفارة الراغبين في المشاركة إلى إرسال طلبات التسجيل عبر البريد الإلكتروني إلى:

مع الإشارة إلى أن عدد المقاعد محدود.

تعليقات

