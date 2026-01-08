تونس: تفكيك شبكة دولية لتهريب الهيروين وإصدار أحكام تصل إلى 35 سنة سجنا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار أحكام سجنية تراوحت بين 15 و20 و35 سنة في حق شبكة دولية متورطة في تهريب مخدر الهيروين إلى تونس، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وتتكوّن الشبكة من ستة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأوروبية، اعتمدوا أسلوبًا محكمًا في تهريب المخدرات، تمثل في تجزئة كميات الهيروين وإخفائها داخل أكياس صغيرة أُحكم إخفاؤها في العجلات المطاطية لسيارة أحد المتهمين.

وأسفرت الأبحاث الأمنية عن حجز 344 كيسًا صغير الحجم من مخدر الهيروين، حيث اعترف المتهمون بتهريب هذه الكمية من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس، وفق المصدر ذاته.

وتندرج هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء التونسي على الجرائم المتعلقة بالاتجار الدولي بالمخدرات، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حمايةً للأمن العام والصحة المجتمعية.

