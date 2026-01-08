Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: تفكيك شبكة دولية لتهريب الهيروين وإصدار أحكام تصل إلى 35 سنة سجنا

أحكام سجنية مشددة ضد شبكة دولية لتهريب الهيروين إلى تونس

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار أحكام سجنية تراوحت بين 15 و20 و35 سنة في حق شبكة دولية متورطة في تهريب مخدر الهيروين إلى تونس، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وتتكوّن الشبكة من ستة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأوروبية، اعتمدوا أسلوبًا محكمًا في تهريب المخدرات، تمثل في تجزئة كميات الهيروين وإخفائها داخل أكياس صغيرة أُحكم إخفاؤها في العجلات المطاطية لسيارة أحد المتهمين.

وأسفرت الأبحاث الأمنية عن حجز 344 كيسًا صغير الحجم من مخدر الهيروين، حيث اعترف المتهمون بتهريب هذه الكمية من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس، وفق المصدر ذاته.

وتندرج هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء التونسي على الجرائم المتعلقة بالاتجار الدولي بالمخدرات، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حمايةً للأمن العام والصحة المجتمعية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

524
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

446
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
333
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
324
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
306
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
299
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
295
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
294
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
286
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
282
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى