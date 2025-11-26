تونس تفوز بمنصب نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp



شهدت تونس تعزيزًا جديدًا لحضورها داخل الهياكل المهنية للطيران، وذلك إثر انتخاب حليمة إبراهيم خواجة، المكلفة بالإدارة العامة للخطوط التونسية، في منصب نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني ممثلةً لشركات الطيران في شمال إفريقيا.

وجاء هذا الانتخاب خلال الاجتماع المنعقد في ليبرفيل بالعاصمة الغابونية يوم السبت 22 نوفمبر 2025، ضمن أعمال الدورة 131 للجلسة العامة للجمعية الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر، وفق بيان صادر عن الخطوط التونسية.

ويُعد هذا التعيين خطوة مهمّة لدعم مكانة تونس في المنظمات الدولية المرتبطة بقطاع النقل الجوي، إذ سيساهم في تعزيز التنسيق الإقليمي بين شركات الطيران في شمال إفريقيا داخل الجمعية، خاصة في الملفات المشتركة على غرار السلامة الجوية، تحديث الأساطيل، التحول الرقمي، وترشيد التكاليف.

كما تناولت الجلسة العامة للجمعية عدة محاور استراتيجية، من بينها تحديات التموين العالمي، وتطورات صناعة النقل الجوي، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة النفقات وتحسين الخدمات، إلى جانب الإشكاليات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأساطيل.

المصدر: وات

