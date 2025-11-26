Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تفوز بمنصب نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني

تونس تفوز بمنصب نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني


شهدت تونس تعزيزًا جديدًا لحضورها داخل الهياكل المهنية للطيران، وذلك إثر انتخاب حليمة إبراهيم خواجة، المكلفة بالإدارة العامة للخطوط التونسية، في منصب نائب رئيس جمعية النقل الجوي الفرنكوفوني ممثلةً لشركات الطيران في شمال إفريقيا.

وجاء هذا الانتخاب خلال الاجتماع المنعقد في ليبرفيل بالعاصمة الغابونية يوم السبت 22 نوفمبر 2025، ضمن أعمال الدورة 131 للجلسة العامة للجمعية الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر، وفق بيان صادر عن الخطوط التونسية.

ويُعد هذا التعيين خطوة مهمّة لدعم مكانة تونس في المنظمات الدولية المرتبطة بقطاع النقل الجوي، إذ سيساهم في تعزيز التنسيق الإقليمي بين شركات الطيران في شمال إفريقيا داخل الجمعية، خاصة في الملفات المشتركة على غرار السلامة الجوية، تحديث الأساطيل، التحول الرقمي، وترشيد التكاليف.

كما تناولت الجلسة العامة للجمعية عدة محاور استراتيجية، من بينها تحديات التموين العالمي، وتطورات صناعة النقل الجوي، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة النفقات وتحسين الخدمات، إلى جانب الإشكاليات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأساطيل.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

448
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
337
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
278
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى