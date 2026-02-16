تونس تكرّس حضورها الثقافي دوليًا: غار الملح على قائمة الإيسيسكو وسيدي بوسعيد في مسار اليونسكو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خطت تونس خطوة جديدة في تعزيز إشعاعها الثقافي على الساحة الدولية، بعد تثبيت إدراج حصن غار الملح ضمن القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، التابعة لـمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وذلك خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد مدير الثقافة بالمنظمة ووزير الشؤون الثقافية الأسبق، محمد زين العابدين، أن هذا القرار يعكس التقدير الدولي للقيمة المعمارية والتاريخية الاستثنائية لحصن غار الملح، الذي شُيّد في القرن السابع عشر ويُعد من أبرز المعالم الدفاعية البحرية في شمال البلاد.

وفي سياق متصل، تتواصل الجهود الوطنية لتعزيز حضور تونس على قائمة التراث العالمي، من خلال دعم ملف إدراج سيدي بوسعيد لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باعتبارها أحد أبرز المعالم العمرانية والثقافية في البلاد.

المصدر: وات

