Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تكرّس حضورها الثقافي دوليًا: غار الملح على قائمة الإيسيسكو وسيدي بوسعيد في مسار اليونسكو

تونس تكرّس حضورها الثقافي دوليًا: غار الملح على قائمة الإيسيسكو وسيدي بوسعيد في مسار اليونسكو

خطت تونس خطوة جديدة في تعزيز إشعاعها الثقافي على الساحة الدولية، بعد تثبيت إدراج حصن غار الملح ضمن القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، التابعة لـمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وذلك خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد مدير الثقافة بالمنظمة ووزير الشؤون الثقافية الأسبق، محمد زين العابدين، أن هذا القرار يعكس التقدير الدولي للقيمة المعمارية والتاريخية الاستثنائية لحصن غار الملح، الذي شُيّد في القرن السابع عشر ويُعد من أبرز المعالم الدفاعية البحرية في شمال البلاد.

وفي سياق متصل، تتواصل الجهود الوطنية لتعزيز حضور تونس على قائمة التراث العالمي، من خلال دعم ملف إدراج سيدي بوسعيد لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باعتبارها أحد أبرز المعالم العمرانية والثقافية في البلاد.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

442
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

340
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
328
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
323
الأخبار

فيضانات تضرب كالابريا في إيطاليا و مطالبات بإعلان حالة الطوارئ
306
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
291
الأخبار

المرصد الوطني لسلامة المرور ينبه مستعملي الطريق من أمطار و رياح قوية
287
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
286
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
274
أخر الأخبار

الولايات المتحدة – إيران: استئناف المباحثات الثلاثاء في جنيف برعاية عُمان
274
أخر الأخبار

الكاف: مرشحان لخلافة فيرون موسينغو-أومبا في منصب الأمين العام !

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى