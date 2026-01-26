Français
تونس تنعى سفيرها السابق بلشبونة علي تقية

تونس تنعى سفيرها السابق بلشبونة علي تقية

 نعت سفارة الجمهورية التونسية بـلشبونة علي تقية، سفير تونس السابق بلشبونة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 1994 إلى أوت 1998، الذي وافته المنية يوم الأحد 25 جانفي 2026 بتونس.

وقد عُرف الفقيد بإسهاماته القيّمة في العمل الدبلوماسي التونسي، سواء من خلال مهامه بالمصالح المركزية لـ وزارة الشؤون الخارجية، أو عبر البعثات الدبلوماسية بالخارج، حيث ترك بصمته المهنية والإنسانية، وأسهم في تعزيز صورة تونس وعلاقاتها الخارجية, وفق بيان رسمي للسفارة.

