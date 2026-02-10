Français
الأخبار

تونس تواصل دورها الريادي في الاتفاق العالمي للجوائح: مشاركة فاعلة في مفاوضات منظمة الصحة العالمية

تونس تواصل دورها الريادي في الاتفاق العالمي للجوائح: مشاركة فاعلة في مفاوضات منظمة الصحة العالمية

شاركت البعثة التونسية، اليوم 09 فيفري 2026، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بصياغة اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية، وهو اجتماع يتواصل إلى غاية 14 فيفري 2026، ويُعقد تحت الرئاسة المشتركة لكل من البرازيل و نيوزيلندا.

ويشهد هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن الهياكل المختصة بوزارة الصحة التونسية عن بُعد، في إطار الأهمية التي توليها تونس لاستكمال صياغة الملحق المتعلق بالمادة 12 من الاتفاق، وهو محور أساسي يهدف إلى تعزيز الإنصاف في النفاذ إلى الموارد الصحية خلال الجوائح.

ويأتي هذا الانخراط التونسي الفاعل انسجامًا مع المبادرة التي أطلقها قيس سعيّد، الذي يُعد من أوائل الداعين إلى اعتماد هذا الملحق، باعتباره آلية محورية لدعم التضامن الدولي وضمان العدالة الصحية بين الدول، خاصة في أوقات الأزمات الوبائية العالمية.

تعليقات

