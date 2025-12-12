تونس – توفير الحلول التمويلية يفتح آفاق جديدة للاستثمار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف سفيان التنفوري، والي سوسة، على فعاليات المنتدى الجهوي بعنوان “التمويل الصغير وريادة الأعمال آفاق جديدة للاستثمار ” بالقطب التنموي وذلك يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري بحضور الكاتب العام للولاية، والمعتمدين، وعمر بوزوادة المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبسمة غزي المديرة العامة للصندوق التونسي للاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعلي الكار المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن، وهشام التركي مدير القطب التنموي بسوسة، والكتاب العامين للبلديات، ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي وعدد من رواد الأعمال وثلة من الطلبة و الأساتذة الجامعيين.

ووفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لولاية سوسة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد رحب الوالي في كلمة الافتتاح بالحاضرين متوجها لهم بالشكر على مشاركتهم لتقديم الإضافة في هذا المنتدى الجهوي مبينا أهمية الموضوع في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة المبادرة والابتكار كما أنه يمثل خطوة عملية للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الجهة في ظل المرحلة التي تعيشها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية في مرحلة البناء و التشييد والتي تشمل بناء اقتصاد جديد يقوم على دعم المبادرة الفردية والتعويل على الذات وتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة بفتح آفاق استثمارية جديدة عبر توفير حلول تمويلية متنوعة، حيث أن الدولة تراهن على التمويل الصغير كمفهوم تنموي شامل أثبت قدرته على خلق مواطن الشغل ودعم الاقتصاد المحلي والاجتماعي والتضامني وتثمين طاقات الشباب وتحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع منتجة وتساعد في تقليص الفوارق الاجتماعية و الجهوية .

كما شاركت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في الجلسة الحوارية الأولى المخصّصة لموضوع “المقاربة الجديدة للتمويل في تونس”، حيث قدّم المدير العام للوكالة، عمر بوزوادة، مداخلة أبرز فيها أهمية التمويل التشاركي كأحد أهم الحلول المبتكرة لدعم المبادرة الخاصة وتسريع نسق بعث المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة، كما أوضح أنّ الوكالة تعمل على مرافقة الباعثين من خلال منظومات دعم متكاملة تشمل الإحاطة، المرافقة الفنية، إعداد الدراسات، والربط بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يعزّز فرص نجاح المشاريع وضمان ديمومتها.

كما أفادت بسمة الغزي المديرة العامة للصندوق التونسي للاستثمار بوزارة الاقتصاد والتنمية في مداخلتها حول توجهات الإصلاح في التمويل الجديد أن الوزارة تضع أدوات التمويل ود عم المشاريع الصغرى والمتوسطة ضمن أولوياتها مؤكدة على حرص الوزارة على تسهيل النفاذ إلى التمويل وتبسيط الإجراءات من أجل خلق بيئة استثمارية تتلاءم مع روح المبادرة.

وتولى علي الكار المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن تقديم عرض شامل لمختلف خطوط التمويل التي يضعها البنك على ذمة باعثي المشاريع مؤكدا التزام البنك على دعم المبادرة الخاصة و إنجاح المشاريع ودعم الاندماج الاقتصادي.

وفي ما يخص الابتكار وريادة الأعمال فقد شارك عدد من رواد الأعمال وتم استعراض قصص نجاح تتعلق بميدان الصحة و التعليم والموارد البشرية وباستعمال الذكاء الاصطناعي قدم خلالاها الباعثون الشبان تجاربهم وكيفية تحويل الفكرة من تصور إلى مشروع قابل للتنفيذ. هذا وتم خلال المنتدى الإعلان عن منح تمويل عدد 9 باعثي مشاريع من قبل البنك التونسي للتضامن.

وفي الختام أكد الوالي على حرص السلطة الجهوية على تحسين مناخ الأعمال و تذليل الصعوبات الإدارية وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل مع توجيه موارد التمويل نحو المشاريع ذات الجدوى والقيمة المضافة ومساعدة كل من يحمل فكرة جيدة ليجعل منها مشروع منتجا.

