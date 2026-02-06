تونس: توفير 1000 موطن شغل جديد في تكنولوجيات المعلومات والتحول الرقمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 بالعاصمة، على توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير 1000 موطن شغل في مجالات الخدمات الإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وتم إبرام هذه الاتفاقية مع المجموعة العالمية DXC Technology، إحدى الشركات الرائدة في القطاع، والتي تشغّل أكثر من 130 ألف مهندس في نحو 70 دولة حول العالم.

وبمقتضى هذا التعاون، ستتولى مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظيم عروض الشغل، إضافة إلى توفير برامج التكوين المستمر والتكميلي وإعادة التأهيل، بما يساهم في دعم قابلية تشغيل الكفاءات الوطنية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تونس، فضلا عن دعم إدماج الشباب في المهن التكنولوجية الواعدة.

