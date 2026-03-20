تونس : توقعات الطقس في أول أيام عيد الفطر

تتراوح درجات الحرارة القصوى في أول أيام عيد الفطر بين 16 و21 درجة مئوية في الشمال، والوسط، والجنوب الشرقي، وبين 22 و27 درجة مئوية في باقي الجهات. ومن المتوقع أن تشهد أقصى الجنوب ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

تكون السماء غالباً صافية، مع وجود بعض السحب العابرة على كامل البلاد، على أن تتكاثر تدريجياً في المساء بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة، ثم تنتقل الأمطار لاحقاً لتشمل بشكل محلي المناطق الشرقية للوسط والجنوب أثناء الليل.

أما الرياح، فستكون شمالية في الشمال والوسط، وشرقية في الجنوب، ضعيفة إلى معتدلة، ثم تزداد سرعتها قرب السواحل وفي الجنوب مع هبوب دواوير رملية محلية خلال الليل. البحر سيكون متموجاً في معظم المناطق، وأحياناً قليل الاضطراب.

