اقتصاد وأعمال

تونس تُتَوَّج عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027

أعلنت وزارة السياحة أنه تم انتخاب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، بمناسبة انعقاد الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ببغداد يوم 9 ديسمبر 2025 الذي تشاركت فيه تونس .

وواضافت الوزارة أن انتخاب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027 هو اعتراف عربي لما تمتلكه العاصمة تونس من مقومات سياحية جاذبة ثقافية وأثرية. ويأتي هذا التتويج ليثمن خصوصية العاصمة التونسية في مجالات الفنون والحرف والتراث والإبداع الحضري والمعماري، فضلا عن التحاقها إلى شبكة المدن المبدعة لدى اليونسكو لسنة 2026.

وأكد سفيان تقية، وزير السياحة كلمة تونس أن الاجتماع الوزاري ينعقد في ظرف يتّسم بتحولات متسارعة على المستوى العالمي يجعل من السياحة قطاعًا حيويًا، تتقاطع فيه الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتطلّب إدارته نظرة استشرافية تقوم على المرونة والابتكار والاستدامة مضيفا أنه قد أصبح واضحًا اليوم أن مستقبل السياحة العربية لن يُصنع إلا بتعاونٍ وثيقٍ بين دولنا، وبقدرتنا على بناء منظومة إقليمية متكاملة تتجاوز المبادرات المتفرقة نحو مشاريع عملية مشتركة.

كما أضاف أن تونس حرصت في السنوات الأخيرة على تطوير بنيتها السياحية عبر تعزيز الرقمنة، وتكثيف الترويج عبر آليات الاتصال الحديثة واعتماد الذكاء الاصطناعي والمؤثرين وصانعي المحتوى بالإضافة إلى دفع الاستثمار وجودة الخدمات نحو السياحة الرفيعة والنزل الراقية ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب مزيد الاهتمام بالسياحة الثقافية والصحية و المؤتمرات فضلا عن السياحة الصحراوية والواحية التي أصبحت أحد أهم مكونات العرض السياحي التونسي بفضل مواردنا الطبيعية وكفاءاتنا المميزة.

كما جدد في كلمته موقف تونس الثابت الداعم للأشقاء في فلسطين، والتزامها بتعزيز صمود القطاع السياحي الفلسطيني وحماية تراثه السياحي، وتعزيز حضوره، والترويج له باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية العربية المشتركة.

وفي إطار تجديد هياكل التنفيذ للمجلس الوزاري العربي للسياحة تم انتخاب تونس عضوا بالمكتب التنفيذي ونائب الرئيس.

