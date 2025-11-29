تونس تُحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أحيت تونس، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في فعالية نظمت تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تأكيداً على الموقف التونسي الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

و شارك في إحياء هذا اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، إلى جانب سفير دولة فلسطين لدى تونس وعدد من المسؤولين التونسيين بمقر الأكادمية الدبلوماسية الدولية بتونس.

كما شاركت سفارة دولة فلسطين لدى تونس بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة، في تنظيم هذه التظاهرة.

