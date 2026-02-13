تونس تُدرج اللقاح الثلاثي dTCa ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح لحماية الرضّع من السعال الديكي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة عن قرار إدراج اللقاح الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (dTCa) ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوقاية من السعال الديكي لدى الأمهات والرضّع الذين لم يبلغوا بعد سنّ التلقيح.

وسيُعوّض هذا اللقاح الثلاثي، وفق منشور صدر مؤخرا عن الوزارة، اللقاح الثنائي (dT) الذي كان يُعتمد سابقا كجرعة تذكيرية للنساء في سنّ الإنجاب.

جرعة إلزامية خلال الثلث الثالث من الحمل

نصّ المنشور على ضرورة تلقي كل امرأة حامل جرعة من اللقاح الثلاثي خلال الثلث الثالث من الحمل، ويفضّل بين الأسبوعين 27 و32، وذلك “لضمان حماية مثلى للمولود الجديد خلال أشهره الأولى من الحياة”.

ويسمح هذا التلقيح للأم بتكوين أجسام مضادة محددة ضد السعال الديكي، تنتقل إلى الجنين وتوفر له مناعة مؤقتة إلى حين بدء اكتساب مناعته النشطة عبر برنامج التلقيح الأساسي الذي ينطلق في عمر شهرين، بحسب وزارة الصحة.

إعادة التلقيح في كل حمل

وشددت الوزارة على وجوب إعادة هذا اللقاح في كل حمل، حتى وإن كانت المرأة قد تلقته منذ أقل من عشر سنوات، باعتبار أن هذه الخطوة تعزز مستوى الحماية لدى المولود.

وفي الحالات التي لم تتلق فيها الحامل اللقاح قبل شهر على الأقل من موعد الولادة، أوصت الوزارة بتدارك الأمر عبر تلقيح الأم قبل مغادرتها المؤسسة الاستشفائية، بغضّ النظر عن وضعها التلقيحي السابق، بهدف تقليص خطر نقل العدوى إلى الرضيع.

تلقيح المحيط العائلي

كما دعت وزارة الصحة إلى ضرورة تلقيح المحيط العائلي القريب من الطفل — بما في ذلك الأب والأجداد والإخوة ومقدمي الرعاية — بجرعة واحدة من اللقاح الثلاثي بالنسبة إلى البالغين غير الملقحين، في إطار الحد من انتشار العدوى وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وطنية ترمي إلى دعم الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز سلامة الأمهات والمواليد، خاصة في ظل المخاطر التي قد يسببها السعال الديكي لدى الرضّع في أشهرهم الأولى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



