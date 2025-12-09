تونس تُطلق الحجوزات البحرية لموسم 2026 على خطّي مرسيليا وجنوة ابتداءً من 16 ديسمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة التونسيّة للملاحة عن فتح باب الحجز لموسم صيف 2026 على خطّي مرسيليا وجنوة بداية من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وسط توقّعات بإقبال مرتفع من المسافرين خاصة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بأوروبا.

وأكدت الشركة، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّ عمليّات الحجز ستنطلق رسميًا بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عبر وكالات الشركة داخل تونس وخارجها، إضافة إلى موقع الواب الرسمي ووكالات الأسفار المعتمدة ضمن شبكة البيوعات.

وتأتي هذه البرمجة المبكرة في إطار تحسين جودة الخدمات وتسهيل إجراءات السفر للموسم القادم، مع إتاحة خيارات أوسع للحرفاء وتنظيم أفضل لرحلات الصيف.

