Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تُطلق الحجوزات البحرية لموسم 2026 على خطّي مرسيليا وجنوة ابتداءً من 16 ديسمبر

تونس تُطلق الحجوزات البحرية لموسم 2026 على خطّي مرسيليا وجنوة ابتداءً من 16 ديسمبر

أعلنت الشركة التونسيّة للملاحة عن فتح باب الحجز لموسم صيف 2026 على خطّي مرسيليا وجنوة بداية من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وسط توقّعات بإقبال مرتفع من المسافرين خاصة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بأوروبا.

وأكدت الشركة، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّ عمليّات الحجز ستنطلق رسميًا بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عبر وكالات الشركة داخل تونس وخارجها، إضافة إلى موقع الواب الرسمي ووكالات الأسفار المعتمدة ضمن شبكة البيوعات.

وتأتي هذه البرمجة المبكرة في إطار تحسين جودة الخدمات وتسهيل إجراءات السفر للموسم القادم، مع إتاحة خيارات أوسع للحرفاء وتنظيم أفضل لرحلات الصيف.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

331
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
312
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
283
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
270
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
264
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
251
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
249
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج
248
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى