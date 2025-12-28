تونس تُندّد باعتراف الكيان الصهيوني بأرض الصومال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت وزارة الخارجية بلاغا أكّدت من خلاله أنّ تونس تؤيد ما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي والتي تم خلالها التنديد باعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال.

و في ما يلي نص البلاغ :

تؤيد تونس ما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي والتي تم خلالها التنديد باعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال.

و إذ تعرب تونس عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المسّ بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، فإنها تعتبر هذا الإعتراف الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني الغاصب المحتل إجراء خطير وغير مسبوق، يندرج في إطار مساعي الحركة الصهيونية إلى التوسع في المنطقة العربية ومزيد تقسيمها بكافة الأشكال الاجرامية.

كما يتنزل هذا الإجراء الذي لا قيمة له في خانة التصرف كدولة مارقة تسعى إلى ترتيب الأوضاع بشكل يخدم مصالحها وأهدافها المعلنة والخفية بما في ذلك المضيّ قُدما في مخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه السليبة والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية.

و لا تكتفي تونس بالشجب والإدانة لهذه العربدة الصهيونية وترتيباتها التوسعية وجرائمها على مدى عقود وعقود، بل تدعو الدول والمجتمع الإنساني على وجه الخصوص إلى التحرك السريع والناجع لإحباط ما أقدم عليه الكيان الصّهيوني المحتل الذي ضرب عرض الحائط ولا يزال مصرّا على ضرب كل المواثيق والأعراف الدولية.

كما تؤكد تونس رفضها القاطع لهذا الإجراء وتجدّد موقفها الثابت من حقّ الشعب الفلسطيني في كل أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشّريف ورفضها القاطع لكافة مخططات التهجير التي تستهدفه.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



