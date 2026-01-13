تونس تُوسّع حضورها الإفريقي عبر الدبلوماسية البرلمانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر الثلاثاء 13 جانفي 2026، بقصر باردو، على اجتماع خُصّص لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الإفريقية.

وفي مستهلّ الاجتماع، استعرض رئيس المجلس مسار تنظيم العلاقات الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والذي يقوم في مرحلته الأولى على إحداث مجموعات تعاون برلماني، تتفرّع عنها لاحقًا مجموعات الصداقة البرلمانية، وذلك وفق مقاربة تدريجية تهدف إلى ضمان حسن التنظيم ونجاعة الأداء.

وأكد إبراهيم بودربالة أهمية توحيد الرؤى في ما يتعلّق بالتعامل مع برلمانات الدول الصديقة، مشدّدًا على الدور المحوري للنواب في بلورة رؤية استشرافية لمجالات التعاون، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي أو الأكاديمي.

كما أبرز رئيس المجلس أهمية الإحاطة بمدى حضور تونس في عدد من الدول على مختلف المستويات، بما من شأنه توجيه النشاط البرلماني الخارجي توجيهًا ناجعًا ومتكاملًا، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسة الخارجية للدولة.

وخلال النقاش، أثار النواب جملة من المسائل المتصلة بعمل مجموعات الصداقة البرلمانية، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يضمن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وانسجامها مع التوجّهات العامة للدولة. كما دعوا إلى توسيع دائرة الانفتاح على الدول الإفريقية وتعزيز التواصل المباشر مع عدد منها، بما يدعم الحضور التونسي في القارة، مبرزين في هذا السياق أهمية الأسواق الإفريقية وما توفّره من فرص اقتصادية واعدة.

وتطرّق النواب إلى دورهم في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية في التعاطي مع عدد من الملفات المطروحة، ولا سيما مسألة الهجرة غير النظامية، مؤكدين انفتاح تونس على محيطها الإفريقي في إطار احترام القانون والحفاظ على السيادة الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم أيام دراسية تُعنى بالدبلوماسية البرلمانية، بهدف تطوير آليات عمل مجموعات الصداقة وتعزيز قدرات النواب في هذا المجال.

وفي تعقيبه، جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على التزام تونس بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في تعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية، مع تشجيع العودة الطوعية، مشدّدًا في المقابل على أن الموقف الثابت لتونس يتمثّل في رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور.

وتواصلت أشغال الاجتماع ليتم في ختامه إحداث مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من جنوب إفريقيا والكاميرون وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا.

