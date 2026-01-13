Français
Anglais
العربية
سياسة

تونس تُوسّع حضورها الإفريقي عبر الدبلوماسية البرلمانية

أشرف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر الثلاثاء 13 جانفي 2026، بقصر باردو، على اجتماع خُصّص لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الإفريقية.

وفي مستهلّ الاجتماع، استعرض رئيس المجلس مسار تنظيم العلاقات الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والذي يقوم في مرحلته الأولى على إحداث مجموعات تعاون برلماني، تتفرّع عنها لاحقًا مجموعات الصداقة البرلمانية، وذلك وفق مقاربة تدريجية تهدف إلى ضمان حسن التنظيم ونجاعة الأداء.

وأكد إبراهيم بودربالة أهمية توحيد الرؤى في ما يتعلّق بالتعامل مع برلمانات الدول الصديقة، مشدّدًا على الدور المحوري للنواب في بلورة رؤية استشرافية لمجالات التعاون، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي أو الأكاديمي.

كما أبرز رئيس المجلس أهمية الإحاطة بمدى حضور تونس في عدد من الدول على مختلف المستويات، بما من شأنه توجيه النشاط البرلماني الخارجي توجيهًا ناجعًا ومتكاملًا، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسة الخارجية للدولة.

وخلال النقاش، أثار النواب جملة من المسائل المتصلة بعمل مجموعات الصداقة البرلمانية، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يضمن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وانسجامها مع التوجّهات العامة للدولة. كما دعوا إلى توسيع دائرة الانفتاح على الدول الإفريقية وتعزيز التواصل المباشر مع عدد منها، بما يدعم الحضور التونسي في القارة، مبرزين في هذا السياق أهمية الأسواق الإفريقية وما توفّره من فرص اقتصادية واعدة.

وتطرّق النواب إلى دورهم في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية في التعاطي مع عدد من الملفات المطروحة، ولا سيما مسألة الهجرة غير النظامية، مؤكدين انفتاح تونس على محيطها الإفريقي في إطار احترام القانون والحفاظ على السيادة الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم أيام دراسية تُعنى بالدبلوماسية البرلمانية، بهدف تطوير آليات عمل مجموعات الصداقة وتعزيز قدرات النواب في هذا المجال.

وفي تعقيبه، جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على التزام تونس بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في تعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية، مع تشجيع العودة الطوعية، مشدّدًا في المقابل على أن الموقف الثابت لتونس يتمثّل في رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور.

وتواصلت أشغال الاجتماع ليتم في ختامه إحداث مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من جنوب إفريقيا والكاميرون وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

646
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

621
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
533
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
463
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
412
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
339
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
318
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
314
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
310
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
297
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى