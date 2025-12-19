تونس : جامعة الثانوي ترفض برمجة حصص تدارك خلال عطلة الشتاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة منظوريها إلى رفض دعوة وزارة التربية الموجّهة إلى الأساتذة لإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء، وذلك بدعوى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، في ظل النقص الظرفي أو الفعلي المسجّل في بعض المواد الدراسية.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ أصدرته يوم الجمعة 19 ديسمبر، أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين التلاميذ من إنجاز الفروض واحتساب المعدلات، غير أنّه لا يستجيب، حسب تعبيرها، للمعايير البيداغوجية المعتمدة ولا لشروط التقييم السليم، معتبرة أن تحميل التلاميذ نتائج اختلالات خارجة عن إرادتهم يمسّ جوهر العملية التربوية.

وعبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن استنكارها الشديد لهذا النهج، واصفة إياه بغير المسؤول والمهين، لما يحمله من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ومن استغلال للأساتذة عبر تكليفهم بمهام لم يكونوا طرفًا في أسبابها ولا في تبعاتها.

وجدّدت الجامعة دعوتها إلى كافة المربيات والمربين إلى عدم الانخراط في هذا الأسلوب، محذّرة من تداعياته السلبية على المنظومة التربوية وعلى المدرسة العمومية، التي اعتبرت أنها مهددة في عمق دورها ووظيفتها التربوية في ظل مثل هذه الخيارات.

