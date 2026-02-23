تونس: جانفي 2026 ضمن أشدّ أشهر جانفي حرارة منذ 1950

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفق النشرة المناخية التي نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي، حلّ جانفي 2026 في المرتبة العاشرة ضمن أكثر أشهر جانفي حرارة منذ سنة 1950 رغم تعاقب الاضطرابات الجوية، وفترات الأمطار الغزيرة، والفيضانات التي طبعت الشهر.

وخلال جانفي 2026، بلغت الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني (26 محطة رئيسية) 12.7 درجة مئوية، أي بفارق إيجابي قدره +1.4 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المرجعي (11.3 درجة مئوية). وتراوحت المعدلات الحرارية خلال الشهر بين 7.5 درجة مئوية في تالة و14.8 درجة مئوية في مدنين.

أما المعدل الوطني لدرجات الحرارة القصوى فقد بلغ 16.9 درجة مئوية، متجاوزًا بذلك المعدل المرجعي لنفس المحطات والبالغ 16 درجة مئوية، بفارق قدره +0.9 درجة مئوية.

وبخصوص درجات الحرارة الدنيا، فقد تراوحت بين 4.2 درجة مئوية في تالة و11.3 درجة مئوية في المهدية. وبلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة الدنيا خلال هذا الشهر 8.4 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل المرجعي (6.5 درجة مئوية) بفارق 1.9 درجة مئوية.

