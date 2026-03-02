Français
الأخبار

تونس : حجز قضية مروان المبروك و وزراء سابقين للتصريح بالحكم في ملف رفع التجميد الأوروبي

تونس : حجز قضية مروان المبروك و وزراء سابقين للتصريح بالحكم في ملف رفع التجميد الأوروبي

أنهت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء الإثنين، وفي جلسة استغرقت حوالي 6 ساعات، سماع مرافعات المحامين في ملف رجل الأعمال مروان المبروك ووزراء سابقين بخصوص القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتّحاد الأوروبي، وقد قرّرت هيئة الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.

ومثل مروان المبروك وعادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ورجل الأعمال مهدي بن غربية، ظهر اليوم بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، صحبة عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح، فيما أحيل يوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار.

