تونس: حوالي 120 مليون دينار في السنة قيمة الدعم الموجه للزيت النباتي المدعّم

أفادت وزارة الفلاحة أن استهلاك الزيت النباتي المدعّم سجل تراجعًا خلال المواسم الأخيرة ليستقرّ في حدود كمية تقارب 40 ألف طن في السنة وبدعم من الصندوق العام للتعويض بحوالي 120 مليون دينار، حيث يتولى الديوان الوطني للزيت شراء هذه المادة وبيعها لشركات تعليب الزيوت الغذائية حسب حصص محددة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والذين يتولون بيعها في مسالك التوزيع المخصّصة حصرًا في الغرض وبأسعار مدعّمة ومحددة بـ900 مليم للتر الواحد.

وأضافت الوزارة إنه يتم تزويد السوق بالزيوت الأخرى النباتية بالأساس عبر التوريد من قبل الخواص لزيوت خامة غير مدعّمة تتمثل أساسًا في زيت عباد الشمس وزيت الذرة، يتم تكريرها محليًا ثم بيعها بأسعار حرّة بعلامات تجارية مختلفة في مسالك التوزيع المعمول بها في المجال.

