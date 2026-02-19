Français
تونس : خط “TGM” يعود للعمل بصفة مسترسلة..وهذه مواعيد السفرات خلال رمضان

أعلنت شركة النقل بتونس استئناف الجولان بصفة مسترسلة على كامل الخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى (ت.ح.م) بداية من يوم الجمعة 20 فيفري 2026، وذلك بعد التأكّد من توفّر جميع شروط الاستغلال، خاصة على مستوى السلامة.

وأكدت الشركة، في المقابل، أنّ استغلال خط الحافلة رقم 347 الرابط بين محطة “تونس البحرية” وضاحية المرسى سيتواصل بصفة عادية مرورا بضاحية حلق الوادي.

برمجة سفرات خط ت.ح.م خلال شهر رمضان

وأوضحت شركة النقل بتونس أنّ برمجة سفرات الخط الحديدي خلال شهر رمضان المعظّم ستكون بمعدّل سفرة كل 45 دقيقة انطلاقا من الساعة 03:30 صباحا، وفق التوقيتات التالية:

*من محطة “تونس البحرية”

آخر سفرة قبل الإفطار: 17:15
أول سفرة بعد الإفطار: 19:15
آخر سفرة ليلية: 22:30

*من محطة “المرسى الشاطئ”
آخر سفرة قبل الإفطار: 17:00
أول سفرة بعد الإفطار: 19:15
آخر سفرة ليلية: 23:00

أشغال التهيئة والتجديد لتعزيز معايير السلامة

وذكّرت الشركة بأن مشروع تهيئة المنشآت الفنية للخط ت.ح.م يندرج ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التهيئة الكاملة للخط وتجديد مكوّناته، وذلك بعد استكمال تجديد البنية التحتية من سكك حديدية ومحطات المسافرين والمحطات الكهربائية.

وأضافت أنّ الأشغال متواصلة حاليا لاستكمال إنجاز عمليات تدعيم وتجديد المنشآت الفنية المندرجة ضمن مشروع تجديد البنية التحتية، بهدف تعزيز معايير السلامة وضمان شروط الاستغلال المسترسل.

