تونس: دكاترة وخبراء أمريكيين في زيارة لإدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت

استقبلت إدارة تحسين السلالات بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يوم الاثنين 08 ديسمبر 2025 زيارة ميدانية لوفد يضمّ عدداً من الدكاترة والخبراء الأمريكيين الذين يؤدّون زيارة إلى تونس من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري وذلك في إطار برنامج التعاون الأكاديمي والعلمي المنظّم بين البحث العلمي الفلاحي وجامعة Wyoming الأمريكية.

وفي هذا السياق، تولّى السيد أنيس الزعيم، المكلّف بتسيير الديوان، استقبال أعضاء الوفد بحضور السادة المديرين المركزيين المعنيين وعدد من الإطارات، وقدّم في مستهلّ الجلسة عرضاً حول الديوان ومهامه ومشاريع التعاون. كما قدّم فريق الإدارة مداخلة حول أنشطة التحسين الوراثي خلال سنة 2024، قبل تمكين الضيوف من القيام بزيارة استطلاعية للمخابر والوحدات الفنيّة المعتمدة في هذه الأنشطة.

واضاف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أن هذه الزيارة تندرج في إطار بحث سبل التعاون ودعمه في مجالات ذات أولوية، أبرزها: الأمن الغذائي، التنمية المستدامة، حماية وإدارة التربة، إدارة الموارد المائية، والكشف عن مسبّبات الأمراض الغذائية، إلى جانب محاور أخرى ذات اهتمام مشترك.

