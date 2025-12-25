Français
فلاحة

تونس: ديوان الأعلاف يُحدد أسعار بيع الذرة العلفية

أعلن الديوان الوطني للأعلاف، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن انطلاق عملية بيع مادة الذرة العلفية في أكياس بداية من يوم 23 ديسمبر 2025 وإلى غاية إشعار آخر، محددًا أسعار البيع وإجراءات التزود وفقًا للموقع الجغرافي لمخازن التوزيع.

وقد ضُبط السعر بمخازن “بوغرارة” في ولاية صفاقس بـ 860 دينارًا للطن الواحد، وهو ما يعادل 43 دينارًا للكيس سعة 50 كيلوغرامًا، بينما حُدد السعر بـ 900 دينار للطن، أي ما يقابل 45 دينارًا للكيس الواحد، بالنسبة للكميات الواصلة إلى مخازن الديوان والهياكل المهنية في ولايات تطاوين وقبلي ومدنين وتوزر.

وتستهدف هذه العملية مربي الدواجن والمجترات، وكافة الهياكل المهنية الناشطة في قطاع الإنتاج الحيواني، وتشمل القائمة الشركات التعاونية والأهلية، ومجامع التنمية الفلاحية، ومراكز تجميع الحليب، بالإضافة إلى مصنعي الأعلاف وتجار الأعلاف الملتزمين بكراس شروط ممارسة تجارة توزيع الأعلاف.

 

 

 

تعليقات

