تونس: رشق قطار بالحجارة على خط الضاحية الجنوبية وتهشيم بلور عدد من العربات

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن أحد قطاراتها تعرّض خلال السفرات الليلية ليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 إلى الرشق بالحجارة على مستوى خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الحادثة وقعت بمحطة الطاهر صفر، ما أسفر عن تهشيم بلور عدد من العربات وتسبّب في حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

وأضافت الشركة أن الأضرار التي لحقت بالقطار استوجبت إيقاف استغلاله مؤقتا اليوم إلى حين استكمال أشغال الصيانة والإصلاح.

وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنها تسعى إلى مواصلة تأمين سير هذا المرفق العمومي رغم الصعوبات التي تمر بها، غير أن مثل هذه الحوادث تزيد من تعقيد المهمة الموكولة إليها وتثقل كاهلها بأعباء مالية إضافية، كما قد تضطرها أحيانا إلى إلغاء بعض السفرات.

وفي هذا السياق، أعربت الشركة عن أسفها لوقوع مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أنها بصدد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما دعت المواطنين إلى المحافظة على الممتلكات العمومية والمساهمة في حمايتها، مع ضرورة تأطير الشباب والقُصّر وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هذه المرافق الحيوية لضمان استمرارية خدمات النقل الحديدي.

