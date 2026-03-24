تونس: رفض الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان في قضية فساد وتبييض أموال

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 23 مارس 2026، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، مع تأجيل محاكمته رفقة متهمين آخرين إلى موعد لاحق.

شبهات فساد وتبييض أموال

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وتبييض أموال، حيث يُلاحق ماهر شعبان، الناشط في مجال العقارات والمقاولات، ضمن ملف يشمل عددا من المتهمين، على خلفية استغلال صفته المهنية والاجتماعية لتحقيق منافع غير مشروعة.

بطاقة إيداع بالسجن من القطب القضائي الاقتصادي والمالي

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق المعني، وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال في إطار وفاق، مستغلا التسهيلات التي تتيحها طبيعة نشاطه، إلى جانب شبهات تقديم عطايا وهدايا، والارتشاء والرشوة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مواصلة النظر في القضية خلال جلسة مؤجلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية.

