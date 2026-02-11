Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: رقم قياسي للادّخار البريدي بأكثر من 11 مليار دينار سنة 2025

وفقًا للبنك المركزي التونسي، بلغ الادّخار البريدي في تونس خلال سنة 2025 مستوى قياسيًا عند 11.505 مليون دينار، مقابل 10.524 مليون دينار مسجّلة في نهاية سنة 2024، أي بزيادة قدرها 981 مليون دينار.

وبحسب المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي، بلغت الادّخارات البنكية في سنة 2025 نحو 37.372 مليون دينار، مقابل 34.304 مليون دينار خلال سنة 2024، ما يمثّل ارتفاعًا سنويًا بقيمة 3.068 مليون دينار.

وتُظهر هذه المؤشرات بوضوح أنّ الادّخار البريدي حقّق أداءً أفضل بشكل طفيف (+9,32%) مقارنة بالادّخار البنكي (+8,94%)، أي بفارق يناهز +0,38 نقطة.

وفي سنة 2025، تبدو ديناميكية الادّخار البريدي—الذي تؤمّنه مؤسسة واحدة—أفضل قليلًا، رغم أنّ الادّخار البنكي يظلّ متفوّقًا بوضوح من حيث القيمة المحقّقة والحجم، إذ يفوق الادّخار البريدي بأكثر من ثلاث مرّات في 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

375
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
343
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
337
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
325
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
319
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
312
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
305
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
294
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
285
الأخبار

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى