تونس: رقم قياسي للادّخار البريدي بأكثر من 11 مليار دينار سنة 2025

وفقًا للبنك المركزي التونسي، بلغ الادّخار البريدي في تونس خلال سنة 2025 مستوى قياسيًا عند 11.505 مليون دينار، مقابل 10.524 مليون دينار مسجّلة في نهاية سنة 2024، أي بزيادة قدرها 981 مليون دينار.

وبحسب المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي، بلغت الادّخارات البنكية في سنة 2025 نحو 37.372 مليون دينار، مقابل 34.304 مليون دينار خلال سنة 2024، ما يمثّل ارتفاعًا سنويًا بقيمة 3.068 مليون دينار.

وتُظهر هذه المؤشرات بوضوح أنّ الادّخار البريدي حقّق أداءً أفضل بشكل طفيف (+9,32%) مقارنة بالادّخار البنكي (+8,94%)، أي بفارق يناهز +0,38 نقطة.

وفي سنة 2025، تبدو ديناميكية الادّخار البريدي—الذي تؤمّنه مؤسسة واحدة—أفضل قليلًا، رغم أنّ الادّخار البنكي يظلّ متفوّقًا بوضوح من حيث القيمة المحقّقة والحجم، إذ يفوق الادّخار البريدي بأكثر من ثلاث مرّات في 2025.

