تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم

أصدر النواب الذين كانوا قد أودعوا لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، بيانًا أمس الأربعاء 4 فيفري 2026 أعلنوا فيه سحب اللائحة، معتبرين أن الخطوة تأتي “انتصارًا للغة الحوار وتغليبًا لمصلحة الوطن”، وفق تعبيرهم.

وأوضح النواب في بيانهم أن اللجوء إلى آلية سحب الثقة يندرج ضمن مشروعية النقد من جهة، ومن جهة ثانية ضمن تغليب الحكمة في التوافق. وأضافوا أن القرار اتُّخذ عقب “جلسة داخلية مطوّلة” جمعت النواب الممضين على اللائحة برئيس المجلس ونائبيه، تم خلالها طرح جميع النقاط الخلافية بعد تشخيص واقع المؤسسة، وتقديم “رؤية إصلاحية شاملة” تهدف إلى الارتقاء بنجاعة هياكل المجلس وتطوير آليات عمله.

