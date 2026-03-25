تونس: سحب وقائي لبعض دفعات حليب الأطفال “أبتاميل”

أوضح المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس، في بلاغ توضيحي نشره اليوم الأربعاء، أنه تلقّى إشعارًا رسميًا بسحب بعض دفعات حليب الأطفال “أبتاميل”، مؤكّدًا في المقابل أن بقية الدفعات المتوفرة في السوق التونسية مطابقة للمعايير الأوروبية الجاري بها العمل حاليًا.

وبيّن المجلس أن هذا الإجراء يقتصر على دفعات محددة فقط، ولا يشمل جميع منتجات العلامة، مشيرًا إلى أن عملية السحب تندرج، وفق المعطيات الفنية المقدّمة، ضمن إجراء وقائي طوعي اتخذته الشركة المصنّعة في إطار تحسين تركيباتها بشكل متواصل، بما يضمن ملاءمتها مع أحدث الآراء العلمية والمعايير المعتمدة في السوق الأوروبية.

وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن جميع الدفعات المعنية تم سحبها من الصيدليات، مشددًا على أنها لا تمثل أي خطر على صحة الرضّع، في خطوة تهدف أساسًا إلى تحديث المنتج ومواكبته للمعايير الأوروبية الجديدة، وليس بسبب وجود أضرار صحية مسجّلة.

وفي السياق ذاته، أفاد البلاغ بأن منتجات “أبتاميل” 1 و2 و3 قد تشهد اضطرابًا طفيفًا في التزويد إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أفريل 2026، على أن يتم لاحقًا توفير هذه المنتجات وفق أحدث المعايير الأوروبية المعتمدة.

ودعا المجلس الأولياء إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو التأويلات غير الدقيقة التي قد يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مزيدًا من الاستفسارات يمكن أن يتم عبر التواصل المباشر مع طبيب الرضيع أو من خلال الاتصال بالرقم الأخضر الموجود على العلبة: 3300351.

