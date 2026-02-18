تونس: سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار بعد اصطدام شاحنة به

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ صادر الأربعاء 18 فيفري، عن سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار بالعاصمة، إثر اصطدام شاحنة به، ما أثار مخاوف بشأن سلامة المارة ومستعملي الطريق.

أضرار مادية دون تسجيل إصابات

وأوضح البلاغ أن الحادث أسفر عن تسجيل بعض الأضرار المادية، من بينها تضرر سيارة كانت مركونة بالقرب من الباب لحظة سقوطه، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

دعوة إلى تدخل عاجل

ودعت الجامعة إلى التدخل السريع لرفع بقايا الباب، محذّرة من أن تركه في مكانه قد يشكّل خطرًا على المواطنين ومستعملي الطريق، وخاصة الطلبة والأساتذة الذين يرتادون المركب الجامعي يوميًا.

ويعيد هذا الحادث طرح مسألة السلامة داخل الفضاءات الجامعية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي مثل هذه المخاطر.

