تونس – سوريا: تصريح ياسين مرياح بعد الهزيمة (فيديو)

في أولى مباريات كأس العرب 2025، مُني منتخب النسور أ’ بهزيمته الأولى. فقد خسر المنتخب التونسي، مساء الاثنين، بملعب أحمد بن علي بمدينة الريان في قطر، بنتيجة ضئيلة 0-1 أمام المنتخب السوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بعد نهاية اللقاء، أدلى المدافع ياسين مرياح بتصريح لميكروفون Tunisie Numérique قائلاً:

“وصلنا متأخرين مع المجموعة التي كنت برفقتها، ورغبنا في المشاركة ومساندة المدرب بما أن التشكيلة ليست مكتملة. بخصوص مباراة سوريا، سيطرنا تماماً على مجريات اللعب لكن للأسف خسرنا. هذه هي كرة القدم. علينا تصحيح أخطائنا، نأخذ الإيجابي ونعزّزه، ونصحّح السلبي، وقبل كل شيء علينا تسجيل الأهداف من أجل الفوز. أداؤنا كان إيجابياً رغم أن المجموعة لم تتدرّب معاً. ينقصنا فقط الفاعلية أمام المرمى. نفس السيناريو حصل في النسخة الماضية أمام نفس المنافس، لكننا أنهينا المشوار وتأهلنا بامتياز إلى النهائي. يجب أن نكون مركزين على مباراة فلسطين وإن شاء الله نفوز”.

