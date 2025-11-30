تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة تونس – سوريا، مساء الإثنين، لحساب الجولة الأولى من كأس العرب للأمم في قطر، تطرق الناخب الوطني سامي الطرابلسي إلى موضوع الاستدعاء في اللحظات الأخيرة لمهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، بدل نعيم السليتي الذي تعرض للإصابة.

وأوضح الطرابلسي أن ملف الجزيري كان الأنسب لهذه المرحلة، لافتًا إلى أنه بإمكانه اختيار لاعبين آخرين في مركز السليتي عند التحاق بقية العناصر بالتربص بعد المباراة الأولى.

