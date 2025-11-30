Français
Anglais
العربية
رياضة

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)

خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة تونس – سوريا، مساء الإثنين، لحساب الجولة الأولى من كأس العرب للأمم في قطر، تطرق الناخب الوطني سامي الطرابلسي إلى موضوع الاستدعاء في اللحظات الأخيرة لمهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، بدل نعيم السليتي الذي تعرض للإصابة.

وأوضح الطرابلسي أن ملف الجزيري كان الأنسب لهذه المرحلة، لافتًا إلى أنه بإمكانه اختيار لاعبين آخرين في مركز السليتي عند التحاق بقية العناصر بالتربص بعد المباراة الأولى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

329
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
276
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
267
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
264
الأخبار

تونس – الولايات المتحدة : بن عايّد يستقبل السفير الأمريكي بيل بازّي
257
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
254
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
243
الأخبار

2.1 مليار دينار إنفاق التونسيين على السفر مع نهاية سبتمبر
231
الأخبار

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!
230
اقتصاد وأعمال

مؤسّسة صينية تعتزم إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات اللّيثيوم في تونس

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى