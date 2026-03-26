تونس صدرت إلى الأردن 4182 طن من زيت الزيتون في موفّى شهر فيفري 2026

بمناسبة لقاء رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس كشف مركز النهوض بالصادرات عن أرقام المبادلات التجارية بين تونس والمملكة الاردنيّة حيث بلغت الصادرات التونسية نحو الأردن بلغت خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية 59 مليون دينار مدعومة بنسق تصدير زيت الزيتون الذي بلغ 4182 طن في موفّى شهر فيفري 2026، ممّا أسهم في تطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 135% ليبلغ 69.5 مليون دينار وهو مبلغ يؤشر إلى إمكانيّة بلوغ حجم التبادل التجاري بين تونس والمملكة الاردنيّة الهاشميّة مستويات ايجابيّة مع موفّى السنة الحاليّة.

وشهد زيت الزيتون التونسي إقبالًا ملحوظًا في السوق الأردنية، عقب قرار استثنائي صادر عن وزارة الزراعة الأردنية يقضي بالسماح باستيراد 10 آلاف طن لتعويض النقص المسجل في الإنتاج المحلي لموسم 2025–2026.

وتشمل الصّادرات التونسيّة نحو السوّق الاردنيّة أساسا الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمواد الغذائيّة والبقايا المعدنيّة وتمثّل هذه المنتجات حوالي 70% من إجمالي الصّادرات التونسية.

