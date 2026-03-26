تونس صدرت إلى الأردن 4182 طن من زيت الزيتون في موفّى شهر فيفري 2026

بمناسبة لقاء رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس  كشف مركز النهوض بالصادرات عن أرقام المبادلات التجارية بين تونس  والمملكة الاردنيّة حيث بلغت  الصادرات التونسية نحو الأردن بلغت خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية 59 مليون دينار مدعومة بنسق تصدير زيت الزيتون الذي بلغ 4182 طن في موفّى شهر فيفري 2026، ممّا أسهم في تطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 135% ليبلغ 69.5 مليون دينار وهو مبلغ يؤشر إلى إمكانيّة بلوغ حجم التبادل التجاري بين تونس والمملكة الاردنيّة الهاشميّة مستويات ايجابيّة مع موفّى السنة الحاليّة.

وشهد زيت الزيتون التونسي إقبالًا ملحوظًا في السوق الأردنية، عقب قرار استثنائي صادر عن وزارة الزراعة الأردنية يقضي بالسماح باستيراد 10 آلاف طن لتعويض النقص المسجل في الإنتاج المحلي لموسم 2025–2026.

وتشمل الصّادرات التونسيّة نحو السوّق الاردنيّة أساسا الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمواد الغذائيّة والبقايا المعدنيّة وتمثّل هذه المنتجات حوالي 70% من إجمالي الصّادرات التونسية.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

730
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

417
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
358
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
303
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
275
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
244
الأخبار

شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم
244
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
234
اقتصاد وأعمال

الجزائر لن تقدم أي هدايا : ميلوني وسانشيز يريدان مزيدا من الغاز… لكن بثمن أعلى
229
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
226
الأخبار

باجة تعرض حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في الفلاحة

