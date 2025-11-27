تونس: طقس بارد وأمطار رعدية الليلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الطقس سيكون خلال هذه الليلة بارداً، مع سحب كثيفة أحياناً بالشمال والمرتفعات الغربية للوسط، تُرافقها أمطار متفرقة تصبح مؤقتاً رعدية. كما تكون الأمطار أحياناً غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع إمكانية تساقط البرد في بعض الأماكن المحدودة.

الرياح تهبّ من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، ومعتدلة ببقية الجهات، مع إمكانية تجاوز سرعتها مؤقتاً 70 كلم/س في شكل هبات خاصة أثناء السحب الرعدية.

البحر يكون شديد الاضطراب إلى محلياً هائج، مما يجعل ظروف الملاحة صعبة.

أما درجات الحرارة ليلاً فتتراوح بين 1 و7 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 8 و12 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



