تونس: طقس بارد واضطرابات جوية اليوم الأربعاء

تشهد تونس هذا الأربعاء طقسًا باردًا وغير مستقر، يتميز بفترات من الأمطار أحيانًا الغزيرة، مع خلايا رعدية محلية ورياح قوية تتعزز بوضوح خلال الساعات الأخيرة من اليوم. وتبقى الاضطرابات الجوية أكثر حدّة بالمناطق الشمالية والسواحل.

تُسجّل الساعات الأولى من الصباح سُحبًا كثيفة أحيانًا، تتخللها أمطار مؤقتًا رعدية، تكون محليًا غزيرة خاصة بالسواحل الشمالية الغربية. ومع منتصف النهار وفترة ما بعد الظهر، تمتد الأمطار تدريجيًا— مع نشاط أقل—نحو بقية مناطق الشمال والوسط وأحيانًا الجنوب الشرقي. كما يُتوقع تساقط البَرَد بشكل متفرق في بعض المناطق.

تهبّ الرياح في بداية اليوم من القطاع الغربي، خفيفة إلى معتدلة. لكنها تشتدّ لاحقًا خلال فترة بعد الظهر، خصوصًا بالمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث قد تتجاوز سرعتها 60 كم/س في شكل هبّات، مما يجعل الظروف الجوية أكثر تعقيدًا في آخر النهار وخلال الليل.

يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب جدًا بالسواحل الشمالية، مع أمواج قد تصبح خطيرة على الملاحة البحرية. وبالسواحل الشرقية، يكون البحر مضطربًا إلى قليل الاضطراب محليًا، ما يستوجب الحذر من البحارة والصيادين رغم تحسّن نسبي في الاستقرار.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تتراوح القصوى بين 13 و18 درجة في أغلب الجهات، ولا تتجاوز 10 درجات بالمرتفعات الغربية، ما يُعزّز الإحساس بالبرودة خاصة مع تأثير الرياح.

دعوة إلى الحذر

يُتوقّع أن يكون هذا الأربعاء يومًا شتويًا بامتياز، يتسم بأمطار محليًا قوية، رياح نشطة ودرجات حرارة منخفضة، مما يستدعي الحذر خصوصًا بالمناطق الساحلية والمناطق المعرّضة للهبات القوية.

