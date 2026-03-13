تونس: عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 2.8 مليار دينار

وفق معطيات البنك المركزي التونسي (BCT)، بلغت العائدات السياحية ومداخيل العمل المتراكمة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 10 مارس 2026 ما قيمته 2858,7 مليون دينار.

وسجّلت العائدات السياحية ارتفاعًا بنسبة 4,9%، إذ انتقلت من 1109,4 مليون دينار في 10 مارس 2025 إلى 1163,8 مليون دينار في 10 مارس 2026، في حين ارتفعت مداخيل العمل بأكثر من 6% على أساس سنوي لتبلغ 1694,9 مليون دينار.

وبلغت خدمة الدين الخارجي المتراكمة إلى حدود 10 مارس 2026 ما قيمته 1320,1 مليون دينار، مقابل 5272,2 مليون دينار في التاريخ نفسه من سنة 2025.

أما بخصوص صافي احتياطي النقد الأجنبي، فقد بلغ 25401 مليون دينار، بما يعادل 107 أيام من التوريد، وذلك إلى غاية 12 مارس 2026، مقابل 23198 مليون دينار أي ما يعادل 102 يومًا من التوريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

