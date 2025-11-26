Français
تونس: عائدات السياحة وعائدات تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 15 مليار دينار

كشفت بيانات البنك المركزي التونسي، الأربعاء أن إجمالي عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج تجاوز بتاريخ 20 نوفمبر 2025 مبلغ 15 مليار دينار متجاوزة قيمة خدمة الدين الخارجي البالغة 11311,5 مليون دينار.

بلغت تحويلات التونسيين  في الخارج 7775,6 مليون دينار بزيادة 7 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 7358,8 مليون دينار.

كما أظهرت البيانات أن المدخرات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 24774,4 مليون دينار، أي ما يعادل 106 يوم توريد حتى 25 نوفمبر 2025، مقابل 24867,6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

